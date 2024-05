La Vanoli Basket Cremona vince il premio per il Marketing Project of the Year lasciando gli altri due gradini del podio alla Umana Reyer Venezia e alla Dolomiti Energia Trentino, secondo la classifica stilata da LBA, dall’Advisor Infront Italy e dagli sponsor di LBA.

Il progetto premiato come idea marketing dell’anno della serie A di basket è il “Vanoli Green Lab” per, si legge nella motivazione, “un progetto sociale e ambientale per la Città di Cremona che sensibilizza la popolazione sul tema dell’ecologia e del rispetto del pianeta, unisce il rispetto dell’ambiente ai valori che lo sport è capace di trasmettere ed è un percorso che mira alla riforestazione ad alto impatto sociale, che guarda al cambiamento climatico attraverso la comunità per il suo stesso futuro”.

Un grande riconoscimento per Roberto Spagnoli, responsabile Marketing della Vanoli Basket Cremona, e il suo team, che sta portando avanti iniziative rivolte alla comunità di Cremona per creare un legame ancora più forte con la cultura della nostra città. “Siamo davvero orgogliosi di questo importante riconoscimento frutto di un progetto voluto fortemente e portato avanti in questa stagione ma che continuerà nelle prossime due. Un grande risultato per tutta la nostra società e il nostro team a sostegno della città di Cremona – ha commentato il responsabile marketing biancoblù estendendo il ringraziamento anche al partner SPI – Società Prefabbricati per Infrastrutture – che ha sostenuto fin dall’inizio il nostro progetto “Vanoli Green Lab” e al Comune di Cremona per la collaborazione”.

Il Progetto

Un progetto sociale che unisce il rispetto dell’ambiente ai valori che lo sport trasmette. Non un singolo progetto ma un percorso che va avanti in più stagioni e con diversi stakeholder della città. “Fare riforestazione ad alto impatto sociale significa attivarsi per il cambiamento climatico attraverso le comunità e per il loro stesso futuro – spiega Vanoli in una nota – Riforestare dove serve davvero, coinvolgendo il settore giovanile e le nostre aziende partner nella creazione e nella messa a terra dei progetti. Lo facciamo rispondendo alle necessità territoriali supportando le persone a resistere agli effetti della crisi climatica. Nel progetto adottiamo l’agroforestazione rigenerativa: un metodo che consente di ristabilire la fertilità del suolo e salvaguardare la biodiversità creando ecosistemi stabili in equilibrio con le persone”.

L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’ecologia e del rispetto del pianeta, unisce il rispetto dell’ambiente ai valori che lo sport è capace di trasmettere ed è un percorso che mira alla riforestazione ad alto impatto sociale, che guarda al cambiamento climatico attraverso la comunità per il suo stesso futuro.

Nei prossimi tre anni saranno 685 gli alberi piantati su 6.000 mq, con manutenzione a carico del Club fino al 2027; all’interno del bosco previste attività per tesserati, fan e aziende sponsor.

La partenza

Il progetto era stato avviato in occasione della sfida al PalaRadi tra Vanoli Cremona e Bertram Tortona, terminata 83 a 67 in favore dei ragazzi di coach Cavina che avevano così ottenuto una vittoria pesante in termini “green” dal momento che per ogni punto segnato sarebbe stato piantato un nuovo albero: 83 punti che sono valsi 83 alberi donati.

