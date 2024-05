Roma, 27enne trovata stordita e ferita in casa vacanze: “Sono la nipote di Steffi Graf”

(Adnkronos) – Una ragazza di 27 anni che dice di essere la nipote di Steffi Graff è stata trovata mercoledì mattina in stato di semi-coscienza in una stanza di una Casa Vacanze in via Cimarra, a Roma. I carabinieri della compagnia di Roma Centro che si sono occupati del caso escludono che la giovane, trasportata in codice rosso al San Giovanni dove si trova attualmente ricoverata, sia stata vittima di un’aggressione.

Secondo gli investigatori, la donna potrebbe essere stata vittima di un incidente o si sarebbe ferita volontariamente. Ad avvisare i militari è stata un’addetta alle pulizie che, entrando nella stanza, ha notato la donna semi-cosciente con alcune ferite da taglio a una gamba e all’addome e delle tracce di sangue sul pavimento. La 27enne, Talia Graff, ha ripetuto più volte di essere parente della nota tennista tedesca.