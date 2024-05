Successo venerdì sera per la Notte dei Musei all’Iis Torriani di Cremona, che ha anticipato quella che si svolgerà sabato nei musei cittadini. Ad aprire la serata, la preside, Simona Piperno, e l’assessore alla cultura Luca Burgazzi. I partecipanti hanno poi potuto seguire un percorso all’interno della scuola, per ammirare il lavoro dei ragazzi.

Filo conduttore della serata è stato tema delle “Onde”, che riassume i due anniversari della prima trasmissione radio in Italia e della nascita di Marconi. L’area tecnologica dell’Istituto ha quindi òavpratp per competenze trasversali su laboratori di elettronica (le Onde Radio), fisica (il suono), chimica (le onde luminose) e a intrecciato sinergie con l’associazione Radioamatori di Cremona, con il Politecnico e con Bergamo Scienza.

Le Onde espressive dei laboratori di teatro hanno invece incontrato progetti importanti come la Rete Otis che valorizza le esperienze teatrali delle scuole nazionali e internazionali. Le onde della musica hanno creato sinergie tra la band del Torriani, quella del Galilei e del Polo Romani che si sono alternate nelle esibizioni live durante la serata.

E’ stato possibile visitare una mostra di Radio d’epoca anni Venti e Trenta, un’esposizione che racconta la storia dei cellulari dai primi modelli a oggi, ma anche seguire percorsi che raccontano le intelligenze artificiali tra rischi e opportunità.

Non sono mancati reading di poesia, la letteratura sulle onde social, il videomaking e tanto altro. Hanno trovato una loro vetrina anche i progetti annuali delle classi quarte di educazione civica: per l’area delle scienze in collaborazione con Lilt e per l’area umanistica in collaborazione con il Carcere. E nei corridoi, fra l’altro allietati da un DJ set, la scuola che guida il Cpl non poteva mancare di introdurre i visitatori alla storia della Radio di Peppino Impastato, RadioAut.

