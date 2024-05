“L’audizione che si è svolta oggi in commissione Agricoltura è stata molto proficua, perché abbiamo ottenuto una prima disponibilità da parte di Crea (il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), non solo a valutare la possibilità di mettere a bando l’area, ma già di effettuare un sopralluogo a breve nella sede di Avantea”.

Lo ha comunicato il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che aveva richiesto, insieme ai colleghi Riccardo Vitari e Marcello Maria Ventura, la calendarizzazione dell’incontro a cui ha partecipato anche l’assessore Alessandro Beduschi.

“Si tratta di una disponibilità importante per sostenere lo sviluppo di ricerca della società del professor Cesare Galli”.

