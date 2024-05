Primo confronto tra i candidati sindaco di Cremona questa sera alle 21, nella trasmissione La Piazza di Cremona1. In studio si confronteranno (in ordine alfabetico) Maria Vittoria Ceraso, Ferruccio Giovetti, Alessandro Portesani, Paola Tacchini, Andrea Virgilio; assente per un impegno improvviso, Angelo Frigoli.

Tanti i temi trattati, partendo dai concetti alla base dei rispettivi programmi, e scendendo poi nel dettaglio di argomenti specifici quali il nuovo ospedale, l’impianto di biometano, la cronica carenza di infrastrutture, la sicurezza, i trasporti pubblici. Poi ancora il turismo e la cultura con la liuteria, settore simbolo di Cremona nel mondo, che però non può bastare a fare della città una meta turistica di massa. Insomma, le prospettive di Cremona nei prossimi anni all’interno del quadro delle relazioni in contesti più ampi.

Una prova generale del confronto che la nostra emittente organizzerà il 5 giugno prossimo, in piazza del Comune, a pochi giorni del voto, in un dibattito pubblico di fronte ai cittadini.

