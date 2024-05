Il ct della Nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 preconvocati in vista di Euro 2024. Una lista che ha regalato sorprese.

Prima di tutto va sottolineata la presenza del piadenese Alessandro Bastoni, che già faceva parte del gruppo che conquistò l’Europeo nel 2021. Bastoni è reduce da una grande stagione con la maglia dell’Inter, coronata con la conquista dello Scudetto.

Ma la vera sorpresa regalata da Spalletti è la chiamata dell’ex grigiorosso Nicolò Fagioli, centrocampista oggi in forza alla Juventus che ha appena finito di scontare la squalifica per scommesse.

Le ultime due amichevoli dell’Italia sono in programma il 4 e il 9 giugno contro Turchia e Bosnia. Ma la data più importante per i calciatori nel giro della Nazionale è il 6 giugno, giorno in cui il ct Spalletti diramerà la lista definitiva dei giocatori che prenderanno parte all’Europeo.

