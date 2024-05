Grave incidente stradale sulla strada statale 472, in territorio di Pandino. A scontrarsi sono state una Opel Corsa e una Peugeot che dopo l’impatto si è ribaltata finendo nel fosso che costeggia la strada. La peggio è toccata ad un anziano bergamasco di 77 anni che era a bordo della Peugeot insieme alla moglie.

L’uomo è stato soccorso con l’eliambulanza e trasportato in codice giallo in ospedale a Cremona. Illesa la compagna, di 89 anni, così come illesa è anche la 29enne di Cassano d’Adda che era alla guida della Opel. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale di Pandino. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’incidente sia stato causato da un sorpasso azzardato.

Riccardo Lionetto

