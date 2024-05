Bene la qualità della vita per le fasec d’età giovani e anziani; un po’ meno per i bambini. E’ quanto emerge dalle classifiche redatte dal Sole 24Ore e diffuse durante il Festival dell’Economia di Trento, che ha analizzato le province italiane in base alle risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute.

Sulle 107 province italiane, Cremona è 48esima per quanto riguarda la fascia 0-14 anni, quinta per i giovani; terza per gli anziani. Ciascuna classifica è redatta in base a 12 indicatori, ad esempio per quanto riguarda la terza età, la nostra provincia eccelle e si colloca al primo posto per quanto riguarda il numero di geriatri ogni 10 residenti con più di 65 anni. Non a caso il comune capoluogo insieme all’Università Cattolica sta approfondendo il tema della longevità con un approccio scientifico per capire quali sono i servizi su cui puntare per questa fascia di popolazione.

Per quanto riguarda i singoli indicatori dalla classifica bambini, il migliore piazzamento di Cremona riguarda l’indice di sportività, ossia il numero di praticanti e i risultati (5^ poszione); mentre è 99esima su 107 province per numero di denunce a danno di minori, con un indice di 3,8 ogni 10 mila minori (fonte: dipartimento di pubblica sicurezza del ministero degli Interni, 2022).

75esima posizione per quanto riguarda i progetti provinciali del Pnrr per l’istruzione; 76esima per numero dipediatri ogni mille abitanti.

La quinta posizione nella classifica che riguarda i giovani è dovuta alla percentuale di disoccupazione sulla popolazione compresa tra i 15 e i 34 anni (seconda poszione in Italia); i metri quadrati per residente tra i 18 e i 35 anni nel capoluogo (quinta posizione); l’età media al parto (32 anni; 15esima poszione); la presenza di residenti giovani, ossia la variazione percentuale della popolazione tra i 18 e i 35 anni tra 2019 e 2023, indicatore che ci vede in 21esima poszione con un valore del 2, 2% contro la media dell’1%.

Siamo in 72esima posizione per quanto riguarda invece la percentuale di laureati (24,4% contro una media italiana del 27,1 di laureati nella popolazione tra i 25 e i 39 anni).

