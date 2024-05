L’Avis di Casalbuttano domenica mattina ha inaugurato la nuova sede in via Podestà 58. A fare gli onori di casa è stato il presidente Andrea Veluti, mentre per l’Avis provinciale era presente il consigliere Massimo Crotti. Non solo le autorità presenti ma anche tanti donatori e residenti di Casalbuttano che hanno partecipato alla festa. Dopo il taglio del nastro e la benedizione del parroco don Davide Schiavon, si è tenuta la santa messa in parrocchia e poi un rinfresco all’ex oratorio femminile di via Gamba. E’ intervenuta la banda di Quinzano d’Oglio.

