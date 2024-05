La città del torrazzo accoglierà la prossima settimana 19 giovani talenti dell’archetto provenienti da tutto il mondo, che proveranno a conquistare il podio con relativo premio da 40 mila euro alla prima edizione del Concorso Città di Cremona, competizione violinistica internazionale promossa da Museo del Violino e Fondazione Arvedi Buschini in programma all’Auditorium G. Arvedi dal 3 al 9 giugno.

Gli artisti eseguiranno un repertorio di notevole difficoltà tecnica, spaziando dalle Sonate e Partite di Bach ai Capricci di Paganini, inoltre dovranno cimentarsi in un brano ideato per l’occasione dal compositore e violinista Stefano Delle Donne, già autore di un pezzo per il Concerto della Pace che egli stesso aveva diretto in Auditorium lo scorso autunno.

“Inside”, inserito nella raccolta “Quadri di un violinista”, si apre con la voce invece che con la musica: prima di suonarlo infatti, ciascun concorrente dovrà presentarsi al pubblico. Per dare continuità all’opera è stata istituita anche una borsa di studio a cura dell’Associazione Note di Talento.

