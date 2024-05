Una notte di follia in pieno centro a Cremona si è conclusa con una denuncia per danneggiamento aggravato. Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato come responsabile di una serie di atti vandalici che hanno colpito i dehors di diversi locali pubblici.

I fatti risalgono alla notte del 10 maggio, quando l’uomo, agendo da solo, ha causato danni significativi a fioriere, tavoli e sedie di almeno due locali pubblici chiusi al momento. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cremona hanno iniziato le indagini nei giorni seguenti, verificando le denunce presentate dai titolari dei locali danneggiati e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Le telecamere lo avevano ripreso mentre, poco prima delle 3:00, lasciava piazza della Pace per dirigersi verso via dei Gonfalonieri, dove ha sferrato un calcio a una fioriera, rompendola, e capovolgendo tavoli, sedie e cassonetti nei dintorni senza causare danni evidenti. Successivamente, in piazza del Comune, ha scaraventato a terra sedie e tavoli, provocando danni complessivi superiori ai mille euro. Durante il raid, l’uomo ha tentato di coprire il volto con una giacca, ma le telecamere avevano già immortalato il suo viso.

L’indagine ha rivelato che era in evidente stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol. Durante la notte, aveva anche disturbato i clienti di vari locali, venendo allontanato per il suo comportamento molesto. Le descrizioni fornite dai testimoni e le immagini delle telecamere hanno permesso di identificare il 46enne, già noto per precedenti episodi.

Una volta ricostruita la dinamica della notte di vandalismo, i Carabinieri lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato.

