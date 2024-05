Giovedì mattina la Sala Alessi di Palazzo Marino ha ospitato la conferenza stampa di lancio di Milano Beauty Week 2024. Per il terzo anno, infatti, il capoluogo lombardo accoglierà La settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere con un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno l’intera cittadinanza. L’appuntamento è dal 25 al 29 settembre 2024 presso i due hub principali dell’evento, Palazzo Giureconsulti e Palazzo Castiglioni, ma anche in numerose altre location, spazi commerciali, luoghi d’arte e di cultura in città che ospiteranno le molteplici iniziative targate Milano Beauty Week. “Oggi presentiamo un evento che sta diventando una ricorrenza attesa dalla città e da un pubblico sempre più allargato, come testimoniato dai numeri della scorsa edizione: gli oltre 100mila visitatori registrati nel 2023 sono stati infatti l’importante risultato da cui abbiamo iniziato a lavorare per costruire un palinsesto ampio, coinvolgente e rappresentativo della ricchezza dell’industria cosmetica nazionale” ha dichiarato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. “Milano Beauty Week è un progetto culturale che siamo orgogliosi di aver ideato e sviluppato nel tempo perché ci permette di raccontare concretamente l’indispensabilità del cosmetico e mostrare i valori e le eccellenze di tutta la nostra filiera che, considerando l’intero sistema economico, genera un fatturato di 38,7 miliardi di euro e si colloca come driver del Made in Italy, supportata dagli oltre 390mila professionisti che ogni giorno contribuiscono a rendere disponibili prodotti fondamentali per igiene, cura di sé, benessere, prevenzione e protezione. Milano Beauty Week riesce inoltre a creare un circuito virtuoso che coinvolge i nostri partner, le istituzioni e i patrocinanti, i sostenitori, gli sponsor, tutte le aziende e i numerosi operatori del settore che con la loro partecipazione rendono unica La settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere”.

“Siamo felici di ospitare la terza edizione della Milano Beauty Week – ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – L’industria della cosmetica in Italia conta circa 400mila lavoratori, considerando tutta la filiera: quello della bellezza è un settore importante e strategico, in cui ricerca, innovazione, formazione, sostenibilità e dimensione sociale sono elementi caratterizzanti e determinanti di crescita e sviluppo. Sono certo che anche quest’anno Cosmetica Italia, con la Milano Beauty Week, saprà valorizzare questi aspetti proponendo un interessante calendario di incontri e appuntamenti”.

E’ intervenuto anche Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia che ha portato i saluti del presidente Attilio Fontana. “La terza edizione della Milano Beauty Week conferma l’eccellenza della filiera cosmetica in Lombardia che da sola produce il 2% della quota mondiale. Un vero fiore all’occhiello della nostra Regione, dove sono operative il 55% delle aziende italiane del settore, tra le province di Milano, Bergamo, Crema e Monza Brianza. La cosmetica lombarda è un comparto che crea valore non soltanto in termini produttivi ma anche di attrattività. Al pari della Moda e del Design, tra le mie deleghe assessorili, il settore ‘Beauty’ è elemento di interesse da parte di un vasto pubblico, che ne segue trend, stili e innovazione, nel quadro di una ricerca di benessere. Sono quindi certa che la prossima edizione di settembre de La settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere saprà attrarre le migliaia di visitatori che hanno caratterizzato le prime due edizioni”.

