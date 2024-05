Salvini “Il fascismo è morto e sepolto, Vannacci sarà il più votato”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il fascismo è morto e sepolto nel Novecento, fortunatamente come il nazismo e come il comunismo. Eppure qualcuno perde tempo su Salvini o su Vannacci e non ci aiuta invece a dire che noi non vogliamo la guerra contro la Russia, noi non vogliamo che vengano usate armi italiane, europee o occidentali per bombardare o uccidere in Russia, perché rischia di scoppiare un disastro senza precedenti. Questo oggi è il pericolo: la guerra, non il fascismo, il comunismo”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’incontro con cittadini e simpatizzanti della Lega, a Palermo, a Villa Airoldi. In merito alle contestazioni all’interno della Lega in merito alla candidatura del generale Roberto Vannacci, Salvini ha precisato che “decideranno gli elettori. Diciamo che una figura come il generale Vannacci sui temi della sicurezza e della difesa del territorio sicuramente a Bruxelles qualche valore aggiunto lo porterà”. xd6/vbo/gtr

