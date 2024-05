Salvini “Migranti regolari sono un valore, un problema i clandestini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Gli immigrati regolari sono un valore aggiunto, il mio problema sono i clandestini, a Palermo come a Milano. Io rischio il carcere per avere bloccato gli sbarchi dei clandestini, da ministro ho garantito il flusso di immigrati regolari che servono, le persone perbene sono sempre benvenute. Il problema sono i troppi clandestini che sono entrati in passato con i governi di tutti i colori politici”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’incontro con cittadini e simpatizzanti della Lega, a Palermo, a Villa Airoldi, commentando le parole del governatore di Bankitalia, Fabio Panetta. “Una delle mie critiche all’Europa è che non ha mai mosso un dito per aiutarci a difendere i confini”, aggiunge. “A Lampedusa, Ventimiglia o Trieste nessuno si è accorto della presenza europea a difendere i confini italiani – prosegue -. Il problema non è il governo Meloni, ma la mancanza di volontà di Bruxelles, la Von der Leyen se n’è sempre fregata, è venuta in gita a Lampedusa come tanti turisti, peccato che lei non sia una turista, lei abbia qualche potere in più rispetto al turista che viene a Lampedusa”, sottolinea Salvini. xd6/vbo/gtr

