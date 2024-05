Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni ha richiesto ieri la convocazione di un’audizione urgente dell’assessore ai Trasporti Franco Lucente, in merito alla gestione delle interruzioni ferroviarie estive e dei relativi servizi sostitutivi. “Oggi finisce maggio – sottolinea Piloni – e, con il nuovo mese, inizieranno anche diversi lavori di manutenzione su diverse tratte ferroviarie e quindi, di conseguenza, ci sarà una diversa riorganizzazione del servizio ferroviario che sarà a tratti sostituito anche da autobus. E i pendolari? Che ne sarà di loro? Trenord non ha ancora comunicato nulla sulla possibilità di utilizzare gli abbonamenti sulle tratte sostitutive e i poveri utenti non hanno idea di quale tipo di abbonamento potranno o dovranno usufruire il prossimo mese”.

“Oltre al danno, la beffa – attacca il consigliere dem -. I problemi sul servizio ferroviario lombardo continuano a proliferare e ci sono anche notevoli ritardi sul pagamento degli indennizzi ai pochi ormai che ne hanno diritto. A questo punto, se non hanno voluto mettere a gara l’intero servizio, si metta a gara almeno quello delle nostre linee cremonesi – conclude Piloni -. Non sarà certo difficile trovare chi può far meglio di Trenord”.

