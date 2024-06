I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato una donna di 23 anni, pregiudicata, per avere rifiutato di sottoporsi al test sull’uso di stupefacenti da parte di chi guida un veicolo. La sera del 1 giugno, verso le 23.00, una pattuglia della Radiomobile si trovava in via Cadore e ha notato un’auto sospetta con il solo conducente a bordo. L’uomo aveva una condotta di guida pericolosa, perché negli incroci effettuava manovre improvvise e aveva una velocità elevata per le condizioni della strada e di traffico. L’auto è stata raggiunta e bloccata e il conducente è stato identificato nel 23enne che, durante il controllo, era particolarmente euforico. E ha mostrato chiari ed evidenti sintomi di una recente assunzione di stupefacenti, tenuto conto del suo stato di alterazione e delle sue condizioni fisiche complessive. I militari, verificato che non aveva bevuto alcolici, hanno invitato il conducente a recarsi con loro presso una struttura sanitaria per le analisi. L’uomo ha accettato di andare in ospedale, ma quando è stato il momento di eseguire i prelievi per le successive analisi, si è rifiutato di dare seguito agli accertamenti. Di conseguenza, i militari della Radiomobile hanno denunciato il 23enne per il rifiuto di eseguire il test sull’uso di droghe e la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre l’auto è stata affidata al proprietario.

