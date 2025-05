Si è tenuta oggi l’inaugurazione del nuovo Career center di Cremona di inJob, recruitment company – parte di W Group, il più grande gruppo italiano di Human Resource Solutions – specializzata in profili professional.

All’apertura hanno partecipato Federico Vione, CEO di W Group, Enrica Ronchi, CEO di inJob, Carlo de Paoli, Presidente e Fondatore di inJob, Andrea Viganò, Operation Manager inJob, Ida Farina, Candidate & Delivery Manager inJob, Giorgio Carenzi, Segretario generale Confartigianato Imprese Cremona, Erika Winblad, Coordinatrice Centri per l’Impiego e Politiche Attive Provincia di Cremona e Marco Patana, Responsabile Centro per l’Impiego di Cremona.

Fondata nel 2001 a Verona, inJob si distingue sul mercato delle agenzie per il lavoro per il suo alto posizionamento nel segmento professional, che si traduce nell’abilità di selezionare personale qualificato nei settori e per i brand più rappresentativi del Made in Italy.

La Società ha somministrato, nel 2024, 7.525 profili a 1.550 aziende: di questi, più di 2.000 mila in Lombardia, inseriti in 430 aziende clienti. Dati destinati a crescere con il nuovo Career Center di Cremona, che ha già inserito 85 lavoratori in oltre 30 imprese del territorio.

