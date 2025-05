Andate a votare al referendum dell’8-9 giugno: questo il leit motiv della maratona oratoria che si è svolta nel tardo pomeriggio di martedì in piazza Roma, per promuovere l’importanza della partecipazione al voto. Una iniziativa promossa dai Comitati per il sì.

“Noi scendiamo in piazza proprio per non restarcene a casa” hanno detto le varie realtà aderenti alla maratona oratoria, tra cui i comitati promotori locali per il Sì ai 5 Referendum. “Il referendum è un diritto costituzionale, sancito dall’art. 75, e rappresenta l’unico strumento di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione. Il voto dell’8-9 giugno continua, però, a incontrare forme di boicottaggio governativo”.

Anche il Comitato Referendum 5 SI di Cremona coordinato dalla Cgil ribadisce il proprio impegno a difendere il diritto al voto come fondamento della cittadinanza attiva, e invita la città a trasformare la piazza in un presidio di partecipazione democratica. “Le dichiarazioni di rappresentanti istituzionali che invitano apertamente all’astensione non possono essere archiviate, sono affermazioni gravi, pericolose e inaccettabili in un momento di grave crisi della democrazia.

Chi ha incarichi istituzionali, a qualsiasi livello, dovrebbe agire per far sì che il maggior numero di persone si rechi ai seggi e contribuisca a scegliere l’orientamento che il Paese deve assumere su temi centrali come il lavoro e la cittadinanza”.

I partecipanti si sono scagliati anche sulla “quasi totale mancanza di informazioni sui quesiti referendari” che “ha persino portato a un richiamo formale da parte di Agcom nei confronti della Rai e delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali”.

