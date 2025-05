“Omaggio a Cremona” e i primi quarant’anni di vita della Stauffer, questo sarà il tema a doppio filo del tradizionale concerto di Salvatore Accardo e Bruno Giuranna, che non solo hanno onorato in tutto il mondo l’alta tradizione della scuola italiana, ma hanno dato vita e animato quella che oggi è considerata tra le più importanti Accademie di Alto Perfezionamento a livello internazionale.

“L’Accademia Stauffer nasce da un’idea di Andrea Mosconi – racconta il Maestro Accardo – uomo di rara sensibilità e mio grandissimo amico. Mi parlò di questa sua idea e riuscimmo subito a realizzarla, lasciandomi carta bianca su tutto, e in particolar modo sui docenti da coinvolgere.

Pensai subito a Giuranna per la viola e a Petracchi per il contrabbasso, che insegnavano già a Cremona, e a Filippini per il violoncello. Con lui, con Bruno e Franco avevo condiviso anni di musica, avevamo suonato insieme tante volte. Tutti e tre aderirono immediatamente con entusiasmo alla nostra proposta, e così siamo partiti.

“Si dette vita, soprattutto a una istituzione che potesse godere della massima libertà. Tutti e quattro decidemmo fin da subito che non avremmo voluto nessun limite, alcuna ingerenza o legacci ministeriali rispetto ai programmi, agli esami e quant’altro. Avevamo tutti la stessa idea di insegnamento. Volevamo e continuiamo a voler essere liberi di impostare il lavoro secondo i nostri criteri, le nostre scelte, le scelte nei confronti degli allievi, scegliere chi ha i requisiti giusti. Insegnare qui è meraviglioso, è un’Accademia d’eccellenza, dove si lavora per la musica, dove per noi contano solo i giovani, la loro crescita”.

Il Maestro Giuranna, dal canto suo, descrive il suo amore nei confronti dell’insegnamento: “All’inizio della mia carriera avevo deciso di continuare con la composizione, incoraggiato anche dal mio insegnante di armonia e contrappunto, Alfredo de Ninno. Fu lui a spingermi a partecipare al concorso per l’insegnamento al Conservatorio di Milano, che vinsi. E mi sono entusiasmato, a me piaceva insegnare – avevo poco più di vent’anni. Io insegno perché mi piace, anzi io adoro insegnare. Anzi no, non è vero che a me piace insegnare, a me piace vedere i progressi dei miei allievi”.

“Nonostante siano passati ormai parecchi anni – continua il grande violista – ancora ora ho a convinzione di non aver mai smesso di fare esami. A parte i concerti, per me ancora oggi quando a esempio faccio la prima lezione in una nuova classe, o mi arrivano nuovi allievi, io mi sento sotto esame, e intanto voglio capire chi ho di fronte, che cosa può essere necessario e utile per ognuno di loro. Poi finalmente ho capito che non sono coloro che mi circondano a mettermi sotto esame, ma sono io stesso, con un atteggiamento di autocritica che mi fa essere severo con me e con gli altri”.

Il 29 maggio (ore 20.30), Accardo, Giuranna e gli Allievi Stauffer si siederanno uno accanto all’altro nel bellissimo Auditorium del Museo del Violino per dare voce al Quartetto n. 2 in la minore per violino, viola e due violoncelli, op. 35 di Anton Arensky, esempio raffinato del tardo romanticismo russo, denso di lirismo e colore strumentale, e al Quintetto per pianoforte e archi, op. 44 di Robert Schumann, tra le pagine più amate del repertorio cameristico ottocentesco, in cui si amalgamano slancio poetico, intensità emotiva e scrittura virtuosistica.

Il concerto è ad ingresso libero, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite,

https://omaggio_cremona_2025.eventbrite.it

Il programma

Anton Arensky, Quartetto no.2 in la minore per violino, viola e due violoncelli, op.35

Organico: Violino: Jingzhi Zhang; Viola: Bruno Giuranna; Violoncello 1: Maria Clara Mandolesi; Violoncello 2: Michele Mazzola.

Robert Schumann, Quintetto per pianoforte e archi, op. 44

Organico: Violino I: Salvatore Accardo; Violino II: Mariam Obolashvili; Viola: Annika Starc; Violoncello: Hanna Daub; Pianoforte: Maria Grazia Bellocchio

