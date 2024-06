Camst group si aggiudica il podio della classifica ERSAF per il suo impegno nell’educazione agroalimentare. “A tavola! Invito tra i banchi di scuola” è il progetto vincitore della graduatoria 2024 stilata dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste che prevede l’erogazione di un finanziamento per lo svolgimento di progetti di educazione alimentare.

La Commissione di valutazione ERSAF ha esaminato 75 progetti di educazione agroalimentare regionali di cui sono risultate ammissibili 54 domande. Sulla base dei punteggi attribuiti, Camst group si è classificato al primo posto con un progetto che prevede per gli asili nido, per le scuole infanzia comunali e per le scuole infanzia e primarie statali di Cremona, l’organizzazione tra il mese di maggio e il mese di giugno della “Festa delle Verdure”: giornata con un menù “plant based” servito a buffet e così composto: bastoncini di verdure con maionese di patate, pasta di farro al pesto di pistacchi, insalata di orzo e legumotti con peperoni e zucchine, focaccia ai semi misti con crema di tofu e olive, insalata verde, pomodorini, olive, mais, pesche e torta soffice vegan.

Sempre nell’ambito del progetto nel corso del prossimo autunno i genitori saranno invitati a pranzare a scuola con i loro bambini per assaggiare le pietanze preparate dai cuochi Camst insieme a quelli del Comune di Cremona.

Infine, sempre durante l’autunno sarà proposto un incontro divulgativo, aperto alla cittadinanza che affronterà i temi della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale, in aggiunta ad una giornata formativa dedicata al personale scolastico e alle famiglie.

© Riproduzione riservata