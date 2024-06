“Doveva essere un riconoscimento imminente, perché l’ospedale di Cremona presentava già tutte le caratteristiche necessarie per diventare un Dea di 2° livello. Invece, è diventato tutto generico e spostato in avanti nel tempo”, lo dice Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, commentando la risposta scritta a una sua interrogazione che ha appena ricevuto. Nell’atto Piloni chiedeva a che punto era l’istruttoria di riconoscimento dello status di Dea di secondo livello dell’ospedale di Cremona. “Dopo 3 mesi dalla mia interrogazione arriva una risposta dall’assessore Bertolaso che fa intendere che il riconoscimento del Dea 2° livello è legato alla realizzazione del nuovo ospedale e che comunque, entro il 2024, Regione procederà al percorso di riordino dei Dea anche nel cremonese”, fa sapere il consigliere dem.

“Eppure, Fontana si era preso un impegno ben preciso e lo scorso dicembre aveva dichiarato testualmente: «Stiamo lavorando per eliminare alcuni aspetti formali che devono ancora essere risolti e fare in modo che, presto, l’ospedale di Cremona possa essere trasformato in Dea di secondo livello. È solo una questione di tempo, ma a breve potremo dare una risposta positiva». Oggi, la risposta del suo assessore alla sanità Bertolaso dice ben altro. Cosa dobbiamo pensare?”, si chiede Piloni.

