Al via l’edizione 2024 di Startcup Lombardia, la competizione per start up sostenuta dalla Regione che dal 2016 ha visto nascere 41 imprese con un investimento regionale totale di 1,1 milioni di euro e 23 milioni di investimenti in ‘equity’ cumulati dalle neoimprese. Oggi a Palazzo Lombardia la presentazione dell’iniziativa promossa dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico e Musa (Multilayered Urban Sustainability Action) in collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi. Startcup Lombardia si colloca nell’ambito di un più ampio progetto dell’ecosistema dell’innovazione lombardo che, accanto alla competizione, vede quest’anno altri due eventi: ‘Startcup 4 motori d’Europa’ e il ‘Matching Day’, collegato alla ‘0100 Conference’ e finalizzato ad agevolare l’incontro tra startup e fondi di Venture Capital. I due eventi si terranno il 28 e 29 ottobre a Palazzo Lombardia. “A fronte del successo ottenuto in questi anni – ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guidesi – abbiamo aumentato i partner di Starcup Lombardia, coinvolgendo nel progetto un maggior numero di Università, e messo in campo nuove iniziative concrete a supporto delle idea innovative: tra queste, una garanzia concessa alle startup vincitrici della ‘competition Startcup’ per un ammontare massimo garantito di 250.000 euro, a parziale copertura degli investimenti in equity realizzati dagli investitori che parteciperanno a campagne di equity crowdfunding attraverso la piattaforma Opstart”.

“Oltre ai premi regionali e alla possibilità per i vincitori di partecipare al ‘Premio Nazionale dell’Innovazione’ – ha proseguito l’assessore allo Sviluppo economico – quest’anno abbiamo deciso di organizzare altri due eventi: ‘Start cup 4 motori d’Europa’ e il ‘Matching Day’, collegato alla ‘0100 Conference’ che si terrà a Milano, finalizzato a fare matching tra startup e fondi di Venture Capital. Infine, oltre ai 6 premi regionali tradizionalmente assegnati, sarà prevista una maggiorazione di ulteriori 5.000 euro esclusivamente per progetti dedicati allo sviluppo di soluzioni per la sicurezza sul lavoro, per sottolineare l’attenzione di Regione al tema. Vogliamo che la Lombardia continui a essere la ‘Casa delle Idee’, terra di opportunità per tutti coloro i quali vogliono giocarsi la propria sfida e magari, con l’aiuto di Regione, vincerla creando indotto, innovazione, progresso e occupazione”.

“Con Startcup Lombardia – ha commenta la presidente di Musa, Giovanna Iannantuoni – vogliamo valorizzare quelle idee e quei progetti innovativi che abbiano un impatto positivo sul contesto urbano, sul territorio, sull’ambiente e in particolare sulla società, contribuendo a ridurre le diseguaglianze. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, è fondamentale promuovere soluzioni che non solo siano tecnologicamente avanzate, ma che abbiano anche un impatto reale e tangibile sulle comunità locali e sull’ambiente. Crediamo fermamente che la collaborazione tra il mondo accademico, le istituzioni e il settore privato possa generare cambiamenti significativi, creando un ecosistema in cui l’innovazione è al servizio del benessere collettivo. La nostra missione è supportare queste iniziative, offrendo risorse e opportunità per trasformare le idee in progetti concreti che possano fare la differenza”.

I PARTECIPANTI – Possono presentare la candidatura a Startcup Lombardia aspiranti imprenditori, gruppi di lavoro e imprese costituite.

CATEGORIE E RICONOSCIMENTI – Per l’edizione 2024 Regione Lombardia ha rinnovato il supporto alla competizione con un montepremi che sale a 150.000 euro per i migliori progetti, candidati in quattro categorie: ICT & Services, Industrial Technologies, Life Science & MedTech e CleanTech & Energy. Saranno 4 i progetti vincitori, uno per categoria, che riceveranno un contributo di 25.000 euro ciascuno.

Confermati anche quest’anno, i Premi Speciali (eventualmente cumulabili con quelli di categoria) riceveranno un contributo di 25.000 euro ciascuno: Sostenibilità – Climate Change, assegnato al progetto che ha un impatto positivo ad ampio livello su temi ambientali, sociali ed economici, Social Impact, assegnato al progetto che ha un impatto positivo sulla società, le persone e le comunità, con una maggiorazione di ulteriori 5.000 euro esclusivamente per progetti dedicati allo sviluppo di soluzioni per la sicurezza sul lavoro. Saranno, inoltre, assegnate sette Menzioni Speciali: una, per l’Imprenditoria Femminile, andrà alla migliore startup con almeno il 50% dei founder donna, mentre le altre sei andranno ai quattro vincitori di categoria e ai due vincitori dei Premi Speciali. I vincitori delle Menzioni riceveranno l’accesso diretto al Premio Nazionale Innovazione (PNI). Nel caso in cui i premi speciali Sostenibilità – Climate Change e Social Impact siano cumulati con un premio di categoria, verranno assegnate due ulteriori menzioni tra gli altri progetti finalisti. Infine, novità 2024, fino a quattro Menzioni Speciali “Startcup 4 motori d’Europa”: dal 12 aprile 2024 Regione Lombardia è presidente di turno dell’Associazione Quattro Motori per l’Europa che, oltre alla Lombardia, riunisce Auvergne-Rhône-Alpes, Baden-Wurttemberg e Catalonia. Nell’ambito del programma di lavoro ciascuno dei ‘quattro motori’ seleziona in una propria competizione fino a quattro startup. Le Menzioni Speciali verranno conferite insieme a ciascuno dei premi di categoria e daranno il diritto di accedere alla competition che si terrà il 28 ottobre a Palazzo Lombardia, in cui verranno assegnati fino a quattro premi tra le vincitrici per un valore complessivo di 10.000 euro.

LE FASI DEL PROGRAMMA – Il termine ultimo per la presentazione delle candidature a Startcup Lombardia è il 1° agosto 2024. La prima fase di valutazione e selezione dei progetti si concluderà il 18 settembre. Il 25 settembre, durante la semifinale, il Comitato Organizzatore selezionerà i 12 migliori progetti, che potranno accedere agli Acceleration Days, il programma di empowerment imprenditoriale focalizzato su business plan e presentazione dell’idea di business.

Il 23 ottobre, durante la finale, la Giuria decreterà i vincitori che avranno accesso al Premio Nazionale dell’Innovazione, organizzato da PNIcube, in programma a dicembre a Roma. Startcup Lombardia è promossa da Regione Lombardia e MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action in collaborazione con Politecnico di Milano, PoliHub, Università degli Studi di Milano, Fondazione UniMi, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi dell’Insubria, Università Commerciale Luigi Bocconi, B4i – Bocconi for innovation, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione e Università degli Studi di Milano – Bicocca.

