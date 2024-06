La facciata della Cattedrale si arricchisce di un nuovo intervento che ne impreziosisce la lettura. Martedì scorso è stato inaugurato l’intervento di ripulitura del bassorilievo che rappresenta la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, alla sinistra del portone d’ingresso principale, anch’esso al momento sottoposto a restauro. Un’iniziativa resa possibile da Inner Wheel Cremona, presente per l’occasione da Maria Luisa Dondé, insieme a don Gianluca Gaiardi, incaricato diocesano per i Beni culturali e l’edilizia di culto e al restauratore Davide Cesari.

Don Gaiardi ha illustrato il soggetto rappresentato nel bassorilievo: un fregio della Genesi con il peccato originale (a destra) e la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terreste (a sinistra), disposti in verso contrario al consueto senso di lettura. Vi è poi un altro fregio posto al di sopra delle scene bibliche: un riuso, una decorazione pensata e realizzata in verticale, ma disposta in orizzontale.

Il bassorilievo ha così subito il suo primo intervento di restauro, con l’opera di pulitura e conservazione che è stata affidata a ConservArt, laboratorio lodigiano di Davide Cesari, che ha operato con la supervisione dell’architetto Fabio Bosio. L’intervento è stato realizzato grazie all’utilizzo del laser e senza l’uso di solventi chimici, risultando quindi meno invasivo. «La tecnica che abbiamo usato prevede di poter lavorare in maniera leggera e superficiale, senza dover toccare direttamente il manufatto – ha spiegato Cesari –. È quindi stato per noi possibile pulire il bassorilievo senza intaccare alcun aspetto della sua superficie».

«Abbiamo deciso di contribuire a questo intervento in occasione del nostro 30° anniversario, con l’intenzione di festeggiarlo donando qualcosa alla città, che restasse e che avesse un seguito nel tempo – ha sottolineato Maria Luisa Mondini Dondé, presidente di Inner Wheel Cremona –. Quando don Gianluca ci ha proposto il restauro di questo bassorilievo, è stato per noi amore a prima vista».

Inner Wheel Cremona provvederà, inoltre, alla pubblicazione degli studi e degli approfondimenti, tuttora in corso, riguardo al manufatto, da parte del professor Giorgio Milanesi, docente di Storia dell’arte medievale dell’Università degli studi di Parma.

