Il mondo dei giochi da tavolo si prepara a un altro appuntamento di rilievo a Cremona. Dopo il successo riscosso alla fiera Play Modena, Paolo Munini e Carlo Bianchini presenteranno la loro “Proposta di classificazione dei giochi” in un seminario dedicato. L’evento si terrà il 18 giugno alle ore 15 presso l’aula magna di Palazzo Raimondi, sede del Dipartimento di Musicologia e beni culturali dell’Università di Pavia.

L’incontro ha lo scopo di presentare in forma seminariale le idee maturate da Paolo Munini (esperto di giochi, game trainer®) e da Carlo Bianchini (Università di Pavia) in merito a un possibile sistema di classificazione a faccette per i giochi, da utilizzare per l’organizzazione di collezioni presenti in biblioteche e ludoteche (e ovviamente anche in altre istituzioni che possiedono a qualunque titolo una collezione di giochi).

Il seminario di presentazione ha l’obiettivo di scambiare idee con i partecipanti e possibilmente raccogliere suggerimenti per migliorare la proposta fin qui elaborata. Grazie ai riscontri raccolti, che speriamo siano positivi, sarà possibile correggere eventuali punti critici della classificazione e, infine, pubblicarla in una forma più definitiva, in autunno 2024.

I posti disponibili sono 43 e il modulo di iscrizione rimarrà disponibile fino a esaurimento dei posti. L’iniziativa ha il patrocinio di AIB Lombardia, della Biblioteca Statale di Cremona e di ISKO Italia.

