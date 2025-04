La Flc si riconferma il primo sindacato della provincia, incrementando anche di quasi un punto e mezzo percentuale il risultato delle precedenti elezioni del 2022, arrivando al 37.96% di preferenze.

Ad annunciarlo è lo stesso sindacaro. “Grazie a tutti coloro che ci hanno scelto e hanno deciso di credere nel nostro lavoro ed in quello delle nostre Rsu” dice Alba Caridi, segretaria generale della Flc Cgil di Cremona. “Esprimo grande soddisfazione in considerazione del risultato ottenuto, che rappresenta una positiva valutazione del buon lavoro svolto sino ad oggi, apprezzato dalle lavoratrici e dai lavoratori, che nel confermarci la fiducia, ci investono di una responsabilità importante”.

A fronte di un incremento del numero di aventi diritto al voto (347 persone in più rispetto alle elezioni del 2022 per una totalità di 7277) e del numero di votanti (390 persone in più rispetto alle elezioni del 2022 per una totalità di 4744), la percentuale di persone che ha espresso la propria preferenza passa dal 62,83% del 2022 al 65,19%.

“Di questi più di un lavatore su tre in Provincia di Cremona ha scelto le candidate e i candidati Flc Cgil per farsi rappresentare nei prossimi tre anni” commenta ancora il sindacato. “Non solo, altro dato che fa sorridere il sindacato della scuola della Cgil Cremona è quello relativo ai 23 istituti sui 43 della provincia di Cremona, dove Flc Cgil Cremona si è posizionata come prima lista, risultato che la posiziona tra i territori nei quali l’organizzazione sindacale di categoria in Lombardia ha raggiunto la performance migliore”.

© Riproduzione riservata