In vista delle elezioni dei Comitati di Quartiere del 17 e 24 maggio, si è tenuto nel tardo pomeriggio il primo incontro di presentazione dei candidati, ospitato nel centro civico del Boschetto, sede del comitato di zona.

Sono dodici le candidature pervenute per il rinnovo del consiglio: Luigi Armillotta, Walter Carletti, Fabio Dellepiane, Gerolamo Fervari, Giuseppe Gigliobianco, Giacomo Maghenzani, Bruno Musoni, Franco Pedroni, Giulia Maria Praticò, Manuel Scandroglio e Giovanna Spingardi.

Questi incontri, così come quelli che seguiranno, hanno un valore formativo: servono a far conoscere ai residenti i candidati e i rispettivi programmi. L’iniziativa è stata voluta dal vicesindaco e assessore ai quartieri Francesca Romagnoli.

Il quartiere Boschetto è stato guidato per otto anni da Gianni Tamburini, che non potrà ricandidarsi avendo già completato due mandati.

Sotto la sua presidenza, grazie al dialogo con l’amministrazione, sono state realizzate opere importanti, come la pista ciclabile, la scuola primaria, il centro civico, la palestra e il parco intitolato a Romolo Crotti.

Nel prossimo mandato, il comitato punta a proseguire con le micromanutenzioni: tra i temi prioritari ci sono la cura del verde, l’illuminazione dei parchi pubblici, il rifacimento di alcuni marciapiedi e la sistemazione del ponticello tra via Boschetto e via Ossalengo, da anni in condizioni critiche.

Resta irrisolta anche la questione della viabilità nel tratto tra via Ossalengo e via Bernamonti, spesso percorso contromano dalle auto.

Il futuro comitato si occuperà anche del tema della sicurezza. L’amministrazione ha già annunciato l’installazione, a breve, delle telecamere di videosorveglianza nel quartiere.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata