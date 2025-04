Cordoglio alla Cna di Cremona per la scomparsa dell’ex presidente, Giuseppe Ghisani, figura centrale nella storia dell’associazione cremonese.

“La sua lunga esperienza all’interno del sistema Cna ha segnato profondamente la crescita dell’organizzazione sul territorio, contribuendo in modo decisivo a rafforzarne la presenza, a qualificarne l’offerta di servizi e a consolidare i legami con le imprese e con le istituzioni locali” fa sapere l’associazione. “Con una visione sempre rivolta al futuro, Ghisani ha saputo coniugare radicamento territoriale e innovazione, diventando per molti un esempio di impegno civico e associativo”.

“In un momento così doloroso, vogliamo ricordarlo non solo per il suo ruolo istituzionale, ma per la sua umanità, per la capacità di ascolto, per l’attenzione che ha sempre riservato alle persone con cui ha collaborato” continua la Cna. “Tantissimi i progetti, le iniziative, le sfide affrontate insieme: molte di queste portano ancora oggi la sua impronta”.

“«Ho avuto il privilegio di lavorare con lui per tanti anni” afferma Marcello Parma, attuale Presidente. “Beppe era una persona che sapeva unire: le persone, le idee, le generazioni. Il suo modo di essere, discreto e determinato al tempo stesso, resterà un modello per tutti noi».‬”‬

“Beppe è stato per me una guida e un compagno di viaggio” dichiara il direttore Marco Cavalli. “La sua intelligenza, la sua calma, la sua capacità di vedere lontano ci hanno aiutato a costruire un’associazione forte e radicata. Ci lascia un vuoto profondo, ma anche una grande eredità di valori”.

“Ghisani era una figura rispettata anche al di fuori del mondo Cna” ricorda Giovanni Bozzini, attuale presidente di Cna Lombardia. “Ha sempre portato nel suo impegno istituzionale lo spirito dell’artigianato e dell’impresa, interpretando al meglio il ruolo di rappresentanza degli interessi delle piccole imprese”.

“Instancabile, presente, generoso: così vogliamo ricordare Giuseppe Ghisani” afferma ancora il vertice dell’associazione. “Un uomo che ha fatto della responsabilità, del servizio e della partecipazione la cifra del suo operato. Un vero dirigente, nel senso più autentico del termine”.

“A nome di tutta l’associazione e del sistema Cna esprimo la nostra vicinanza alla famiglia” conclude Parma. “Ci stringiamo a loro con affetto e riconoscenza, certi che il ricordo di Giuseppe continuerà a vivere nel nostro lavoro quotidiano”.

