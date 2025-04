Leggi anche: 17 Apr 2025 Tariffa rifiuti più salata nel 2025

Ma il Comune argina i rincari

Prime critiche alla manovra di adeguamento tariffario per il servizio rifiuti, annunciata prima di Pasqua dall’amministrazione comunale e discussa oggi in Commissione Bilancio. Le spiegazioni date dall’assessore all’Ambiente Simona Pasquali su come l’amministrazione sia riuscita a ridurre gli incrementi richiesti da Arera (l’autorità nazionale di regolazione tariffaria), dal 13 percento iniziale al 4,7 per i rifiuti domestici e al 5,9 per i non domestici, non hanno convinto i consiglieri di minoranza, in particolare Fratelli d’Italia, Forza Italia, Novità a Cremona, e riserve su alcuni aspetti sono state espresse anche da Maria Vittoria Ceraso (Oggi per Domani)

Tra le richieste di giustificazione dei rincari rimaste insoddisfatte, quella di Alessandro Portesani (Novità a Cremona) che ha chiesto se vi fossero evidenze, nei contratti stipulati dal titolare dal titolare del servizio, Aprica, di aumenti di costi dovuti ad esempio al rinnovo dei contratti, tali da giustificare un aggravio per i contribuenti. “Inoltre il contratto d’appalto contiene la clausola della revisione prezzi?” ha aggiunto l’ex candidato sindaco. Domande per il momento senza risposta, arriverà in consiglio comunale dove entro il 30 aprile dovranno essere approvati i due documenti inerenti la Taric (tariffa riuiti corrispettiva): la delibera con le nuove tariffe e la modifica del regolamento.

Altre obiezioni sono giunte da Carlalberto Ghidotti (FdI): “Non abbiamo potuto visionare questa richiesta di aumento da parte di Arera, indagheremo per verificare che sia reale, ma è difficile capire se il Comune non potesse fare diversamente. I cremonesi sono molto virtuosi nel differenziare i rifiuti e adesso si trovano a dover pagare un aumeno di tariffa, questa cosa non quadra”.

Considerazioni analoghe da parte di Andrea Carassai, Forza Italia: “Gli approfondimenti li faremo nei prossimi giorni e in consiglio comunale. Ora abbiamo analizzato la documentazione inviata, peraltro parziale. Constatiamo che la raccolta differenziata viene fatta in modo puntuale dai cittadini e, al netto degli aumenti di Arera, il cittadino va a pagare di più. Questo non è accettabile, il cittadino virtuoso deve essere premiato”.

Altro aspetto che ha suscitato perplessità, quello delle sanzioni. Il nuovo regolamento affida al dirigente del settore Entrate la responsabilità di inviare gli accertamenti (finora era il gestore del servizio) in modo che vi sia una reale capacità di riscossione, finora evidentemente mancata. E vengono anche introdotte delle sanzioni fisse e non più variabili tra un minimo e un massimo, per chi commette violazioni: 8 le tipologie individuate, dai 300 euro per omesso o parziale versamento della tariffa ai 500 per chi non comunica l’occupazione dei locali. 300 Euro anche per chi conferisce l’indifferenziato in misura nulla o di molto inferiore al quantitativo minimo deciso dal comune e già incluso a priori nella tariffa. Con lo sconto, in tutti i casi, di un terzo se si paga entro 90 giorni.

Si è parlato poi di decoro urbano e della necessità di migliorare la modalità di raccolta rifiuti: sia Ceraso che la consigliera di maggioranza Marialuisa D’Ambrosio hanno evdenzato come molte volte siano gli stessi operatori di Aprica a lasciare resdui per strada o negli spazi condominiali. “Sono ossrvazioni che vanno tenute in considerazione e sicuramente ci sono margini di miglioramento – afferma Riccardo Merli, consigliere di maggioranza di Fare Nuova la Città Cremona Attiva – molto dipende proprio dagli operatori, l’amminstrazione vigilerà. Quanto alle obiezioni sulla tariffa, gli aumenti decisi da Arerea per compensare i maggiori costi del servizio dovuti all’inflazione del 2023, erano un obbligo e il Comune è riuscito a contenerli in maniera sgnificativa. Sulle sanzioni, aver indicato un importo fisso anzichè variable, fa venir meno il margine di discrezionalità e quindi è una misura più obiettiva”.

Alla fine, come prevedibile, il voto delle minoranze è stato di astensione per quanto riguarda i due documenti esaminati, con l’eccezione di Maria Vittoria Ceraso che ha espresso voto contrario alla delibera sulle tariffe.

