Soddisfazione da parte della lista civica Fare Nuova Cremona Attiva, per l’esito del primo turno elettorale. “Un risultato di grande rilievo, 2.234 voti, pari al 7,17% del totale votanti, che vale il terzo posto fra tutti i partiti in competizione, dopo il PD e FdI e con voti superiori a partiti di rilevanza nazionale come Lega e Forza Italia e risultata il secondo partito della coalizione di Andrea Virgilio”.

“Crediamo – si legge in una nota – sia il risultato di una politica fatta con e per le persone, non per le poltrone. A favore del bene comune, a favore della città.

Il grazie sentito e sincero va innanzitutto a tutti i cittadini cremonesi che ci hanno sostenuto, dandoci il loro voto. Il ringraziamento si estende ai nostri 27 candidati che hanno lavorato con grande impegno, entusiasmo e serietà, contattando tantissimi elettori. Lo dimostra il fatto che i voti ricevuti della nostra lista coincidono sostanzialmente con la somma delle preferenze dei singoli candidati”.

Ci siamo dunque distinti come autentica lista civica, che ha saputo tenere i contatti con i cittadini che hanno apprezzato la serietà e credibilità dei nostri candidati. Il cammino non finisce qui, i prossimi giorni saranno impegnativi ed intensi per preparare il ballottaggi, la partita è tutta aperta e va giocata con determinazione fino alla fine. Per una Cremona differente, che cresce e cresce ancora senza lasciare indietro nessuno”.

A QUESTO LINK TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SUI COMUNI AL VOTO

© Riproduzione riservata