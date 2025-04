Un fine settimana fiorito attende il centro di Cremona con il ritorno delle Invasioni Botaniche, giunte quest’anno alla sedicesima edizione. Più di 70 espositori animeranno corso Campi, corso Garibaldi e i giardini di piazza Roma, trasformando la città in un grande giardino a cielo aperto.

L’evento è stato presentato a palazzo Vidoni dal presidente delle Botteghe del Centro, Eugenio Marchesi, insieme alla sua vice Chicca Galli e alle due art director Mimma Meloni e Cristiana Ferrari Ratti. Presente anche l’assessore al Commercio, Luca Zanacchi. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cremona e organizzata da Sgp Eventi e Confcommercio.

Protagonisti assoluti saranno i fiori, con espositori selezionati provenienti da tutta Italia. Accanto alle piante, ci sarà anche spazio per l’alto artigianato, con decine di espositori che porteranno in città oggetti per il giardino, abiti, borse e accessori ispirati al mondo floreale. Questa edizione sarà dedicata alle margherite, fiori simbolo della primavera.

Non mancheranno presentazioni di libri e mostre per bambini. Via Mercatello, per l’occasione, si trasformerà nella “via delle api”. Tante anche le mostre organizzate nei diversi spazi della città.

Tra le novità di quest’anno, l’iniziativa Oro lento, ideata dalla vicepresidente delle Botteghe del Centro, Chicca Galli: piccole lumache dorate saranno disseminate per Cremona. Chi le troverà potrà portarle con sé. Il gesto è un invito a rallentare e osservare la città con occhi diversi, riscoprendola con lentezza.

Il primo appuntamento sarà venerdì pomeriggio alle 18.30 a palazzo Vidoni, con la presentazione del libro I fiori hanno sempre ragione di Roberta Schira. Sarà anche l’occasione per celebrare, con un’installazione dedicata alle margherite, gli 80 anni di Confcommercio.

Silvia Galli

