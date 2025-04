Oltre sessanta presenze sulla piattaforma Zoom per la presentazione di “Raccontare una storia – Corso di scrittura” organizzato da CR1, CremonaOggi e Mondo Padano con il supporto di Belleville, scuola di scrittura attiva dal 2014.

Pier Franco Brandimarte, Federico Baccomo e Cristina Marconi, scrittori e docenti della Scuola Belleville, introdotti da Davide Borgna, hanno spiegato come saranno articolate le lezioni, quale interazione avranno con la classe che seguirà il corso.

Se la loro presentazione vi ha coinvolto potete inviare la vostra candidatura per entrare a far parte della “classe” (i posti sono limitati) che seguirà le lezioni web e il laboratorio in presenza. Cinque lezioni gratuite per imparare a leggere da scrittori, a concepire trame e inventare personaggi, a pensare in modo drammaturgico e a rafforzare gli elementi stilistici in grado di rendere unica la nostra scrittura.

Come è possibile candidarsi al corso? Chi ha seguito la presentazione riceverà una mail che contiene le istruzioni da seguire per la candidatura. Sono le istruzioni che trovate a questo link . Vanno indicati: nome, cognome, comune di residenza, anno di nascita, telefono, email.

Viene poi richiesto l’invio, in un format già predisposto, di una auto-candidatura di massimo 500 battute spazi inclusi – e di un incipit – quello di un racconto (massimo 900 battute spazi inclusi) che prenda le mosse dalla prima riga di Meridiano di sangue di Cormac McCarthy: “Eccolo, il ragazzino”.

C’è tempo per inviare la propria candidatura fino alle 18 di venerdì 18 aprile. Gli organizzatori del corso e lo staff di Belleville selezioneranno le candidature più promettenti, valutandone il grado di originalità, precisione e correttezza nell’uso della lingua e consapevolezza stilistica.

Entro martedì 29 aprile tutti coloro che si sono candidati riceveranno una mail.

