Dalle 7 di domenica mattina urne aperte per il ballottaggio delle elezioni amministrative a Cremona. Due sono i candidati a contendersi la poltrona da sindaco: Alessandro Portesani e Andrea Virgilio. Gli aventi diritto al voto sono oltre 56mila (28.821 donne e 26.139 uomini). Tra questi si contano 230 neo diciottenni che esercitano per la prima volta il proprio diritto.

Per tutti il voto è aperto oggi, domenica, fino alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Subito dopo avrà inizio lo spoglio. Subito dalla mattina si sono formate le code ai seggi per esprimere la propria preferenza. Tra cui anche alcuni giovanissimi, che esprimevano il proprio voto per la prima volta.

In mattinata ha già votato Virgilio, candidato sindaco del centrosinistra, al seggio della scuola Monteverdi. Portesani, candidato per il centrodestra, voterà invece nel pomeriggio, alla Stradivari.

COME VOTARE

Per votare, l’elettore si deve recare presso il seggio elettorale indicato sulla tessera elettorale personale ed esibire al presidente di seggio la tessera elettorale (o un suo attestato sostitutivo) ed un documento di riconoscimento. Se la tessera elettorale personale si è deteriorata è completa (inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto) o è stata smarrita l’elettore si deve recare all’ufficio elettorale per chiedere un duplicato o un attestato sostitutivo o una nuova tessera, presentando la tessera originale deteriorata o esaurita, o un’autodichiarazione attestante lo smarrimento. Anche in questi giorni l’ufficio è aperto al pubblico, negli stessi orari in cui si svolgono le operazioni di voto, e fino alle 15 di lunedì 24.

TRASPORTI

Gli elettori che intendano esercitare il diritto di voto, ma impossibilitati a recarsi al seggio autonomamente a causa di impedimento motorio, possono chiedere di essere accompagnati al seggio con servizio di trasporto effettuato da associazione provvista di automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili. Per usufruire del servizio di trasporto basta telefonare all’Ufficio elettorale del Comune (tel 0372 407333 – 0372 407332).

I SEGGI

Tutti i seggi sono ubicati nella sede indicata sulla tessera elettorale, eccetto i seguenti seggi momentaneamente non idonei per le operazioni elettorali:

•Il Centro Civico “Cascinetto” , sede delle sezioni elettorali n. 58 – 59: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Dritta, 2.

•L’istituto scolastico “Anna Frank”, sede delle sezioni elettorali n.49 – 50 – 55 – 56 : le sezioni sono state trasferite al Centro “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Giuseppina 29.

•Il Centro Civico “Boschetto “, sede delle sezioni elettorali n. 65 – 66 – 67 : le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari ” con ingresso da via S. Bernardo 1.

•Il Centro Civico “Maristella “, sede delle sezioni elettorali n. 45 – 73 : le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari ” con ingresso da via S. Bernardo 1.

È stato istituito un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro, Boschetto e Maristella che devono recarsi al seggio in località Istituto scolastico “Stradivari”.

