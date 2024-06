“Insieme Si Vince”: è l’evento che si terrà venerdì 28 giugno al campo sportivo di Soresina promosso da Face Management Spettacoli, Gipsy Beach e Soresina Soccorso. In campo si affronteranno la Nazionale Calcio Tv & Social e la Nazionale Magistrati. L’incasso della serata sarà devoluto a favore di Soresina Soccorso Onlus, un’organizzazione che opera nel settore del soccorso e dell’assistenza sanitaria.

Per partecipare a questa iniziativa solidale e godere di una serata di sport e divertimento è possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la sede di Soresina Soccorso, in via Inzani n.4. In alternativa è possibile contattare i seguenti numeri per ulteriori informazioni e prenotazioni: Davide 338 3304465, Adreoni 366 9548118, Bulla 349 6025892, Tiziana 380 7577706, Sava 349 6025892 e Roberto 342 0954300. Apertura cancelli ore 19:30, sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria dello stadio di Soresina. Confermata la presenza del sindaco Alessandro Tirloni.

