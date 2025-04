E’ stato riaperto nel primo pomeriggio il ponte tra san Daniele Po e Roccabianca, in provincia di Parma, rimasto chiuso per diverse ore a causa dello sbandamento di un mezzo pesante che è andato a sbattere contro le protezioni laterali, danneggiandole e rimanendo in bilico con la motrice sul vuoto. Gravi le ripercussioni sul traffico da metà mattina, con gli automobilisti costretti a fare marcia indietro e raggiungere le due sole alternative per attraversare il fiume, lontane peraltro decine di chilometri: il ponte di Casalmaggiore e quello in ferro tra Cremona e Castelvetro. Fino attorno alle 15,30, quando i tecnici della Provincia di Parma hanno terminato le riparazioni del manufatto sfondato.

“Oggi è stata una giornata complicata per la viabilità della Provincia di Parma”, ha commentato a operazioni ultimate il presidente Alessandro Fadda. “Un incidente sul Ponte Verdi ha bloccato completamente il traffico. Adesso il camion è stato rimosso. Il personale della Provincia di Parma stanno lavorando alla sostituzione dei guardrail. Questo ci dimostra quanto sia importante il lavoro di manutenzione, perché come si è visto, un incidente ha bloccato gli spostamenti tra le due province, creando grandi disagi alla nostra cittadinanza. Stiamo lavorando anche sul ponte di Casalmaggiore, dove gli ultimi rilievi stanno per essere terminati e si arriverà presto alla produzione del progetto definitivo dell’opera”. gb

