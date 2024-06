Minore ucciso a coltellate a Pescara, fermati due coetanei

(Adnkronos) – Ci sono due fermi per l’omicidio del minorenne, trovato morto domenica sera tra le sterpaglie nel parchetto Baden Powell, in centro a Pescara. Si tratta di due ragazzi, anche loro minorenni. L’accoltellamento sarebbe scaturito da una lite e sarebbe legata allo spaccio di droga che in quel posto imperversa. I fatti sarebbero avvenuti ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in tarda serata.

Il cadavere del ragazzo, di circa 16 anni, riverso sull’erba, presentava evidenti ferite da taglio. Massimo riserbo della Procura sull’accaduto, da cui trapela soltanto che “si tratta di un caso delicatissimo”. Il giovane ucciso, quindi, è del posto e non straniero come era trapelato in un primo momento. Indaga la polizia.