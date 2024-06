Era inevitabile che accadesse e sta accadendo. La sconfitta per 192 voti del candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali ha aperto una riflessione tra i partiti che hanno scelto il civico Alessandro Portesani per la sfida contro Andrea Virgilio. Una riflessione che, in qualche caso, assume i contorni del redde rationem. Con la richiesta chiara, come fa il senatore Renato Ancorotti, che chi ha si è assunto l’onere della scelta di Portesani, ne deve trarre le conseguenze. Nessuno, sia chiaro, addebita la sconfitta ad Alessandro Portesani – che anzi tutti ringraziano per l’impegno – ma certo la scelta di non puntare su un uomo o una donna di partito viene indicata come un elemento centrale della sconfitta.

Molto duro l’atto di accusa alla direzione locale di Fratelli d’Italia, pur senza mai citare alcun nome: “Se a destra Giorgia Meloni è il traino – afferma Ancorotti – a sinistra è il Pd che ha trainato e non la Schlein. I voti non sono arrivati al Pd per merito della Schlein, questa è la differenza nel bipolarismo che si è creato. Allora, se questo partito (FDI) fa degli sforzi per arrivare a delle percentuali importanti, evidentemente si merita rispetto e che non vi siano litigi per nulla; occorre mettersi a un tavolo per rifare il coordinamento, che sia provinciale, che sia cittadino, o anche dei vari paesi dove si è perso. E bisogna che si metta a punto una strategia per il futuro”.

Non parla esplicitamente, ma i riferimenti sono chiarissimi: “Quello che manca oggi – conclude Ancorotti – è la strategia: io vedo una strategia del litigio, che non interessa a nessuno, le posizioni personali non mi interessano, a me interessa la collegialità. Come avviene in un’azienda, si può essere il capo, ma bisogna ascoltare i propri collaboratori per raggiungere gli obiettivi. Quando qualcuno dice ‘comando io’, vuol dire che nessuno sa chi è che comanda; se si possiede una leadership non c’è bisogno di dirlo, perchè la leadership è qualcosa che viene riconosciuto non imposto.

Se gli altri non te la riconoscono ti devi fare due domande e darti anche una risposta”. gb

© Riproduzione riservata