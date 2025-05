Con il tradizionale pre congresso scientifico, si apre oggi l’edizione 2025 del congresso multisala di SivarSib. L’evento, in programma dal 7 al 9 maggio, si svolge al “Relais Convento” di Persico Dosimo. Il congresso – organizzato con la formula del multisala- ospita decine di aziende, sponsor ed espositrici, ed è patrocinato dalla Federazione degli Ordini Veterinari della Lombardia.

Un ricco programma congressuale: oltre 20 relatori, nazionali e internazionali, porteranno ai medici veterinari aggiornamenti nel settore dei ruminanti: nuovi approcci alle patologie e al benessere animale; riproduzione nei bovini e negli ovicaprini, con un focus sulla bufala mediterranea; produttività e redditività dell’allevamento; gestione razionale dei farmaci antibiotici; strategie di comunicazione e di consulenza per l’allevatore. E ancora: aggiornamenti sulla diffusione della Blue Tongue in Italia e approfondimenti sul ruolo del buiatra per la sostenibilità ambientale.

Dalle 16:30 alle 18:00 di giovedì 8 maggio, il direttore generale della Sanità Animale del Ministero della Salute Giovanni Filippini incontrerà i soci SivarSib per un question time sullo stato dell’arte della sanità animale in Italia, in particolare dei ruminanti, alla luce dei provvedimenti ministeriali per la gestione della Blue Tongue e per la prevenzione dell’Afta Epizootica. Il question time sarà moderato dal presidente Vito Loconte e toccherà anche le ultime novità legislative di stretta attualità per i veterinari aziendali.

Nel quadro del congresso è stata prevista una sessione dedicata alla zoonosi Febbre Q, in collaborazione con Ceva Salute Animale. In questa occasione, i veterinari possono verificare se sono positivi a Coxiella burnetii al test sierologico e se abbiano mai prodotto anticorpi contro questo resistentissimo e pleiomorfico agente eziologico.

Debutta, in occasione del congresso SivarSib, la prima “Guida sulla gestione in sicurezza dei bovini in allevamento”. L’hanno realizzata il Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute (Maps) dell’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con SivarSib e con l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi). Hanno patrocinato gli Ordini dei Medici Veterinari delle province di Trento e Verona. La realizzazione è stata resa possibile con il supporto non condizionante di Msd Animal Health.

Una novità è la relazione professionale dell’avvocato Andrea Cavalloni- consulente per EV della normativa sulla Privacy. “Conosci i rischi che corri se non sai gestire i dati dei tuo clienti?” è il titolo dell’intervento che svolgerà nella mattinata del 9 maggio.

In programma, comunicazioni brevi inviate dai medici veterinari e il bando 2025 “Premio Fabio Ferrara” per le migliori tesi nel settore animali da reddito relative ai seguenti settori: bovini da latte, bovini da carne, vitelli, bufalini. Quella del 2025 è la ventiquattresima edizione del “Students Competition Premio Fabio Ferrara”, deliberata dal Consiglio Direttivo di SivarSib per avvicinare i giovani laureati alla buiatria.

© Riproduzione riservata