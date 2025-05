Due simboli della città di Cremona si incontrano: Sperlari, icona della dolcezza in Italia e nel mondo e Mina, una delle voci più belle di sempre. Insieme danno vita a una collaborazione inedita che segna il rilancio del marchio con un’identità rinnovata, a partire da una canzone scritta ed interpretata in esclusiva per il brand. Sperlari, con i suoi quasi 190 anni di storia si propone come custode della tradizione dolciaria italiana, un ponte tra passato e futuro.

Mina presta la sua voce al jingle che celebra la tradizione italiana e la volontà di raccontarla in chiave contemporanea. Una scelta strategica, che esprime i valori del nuovo posizionamento Sperlari: qualità autentica, gusto intenso, emozioni senza tempo.

L’obiettivo è costruire un’immagine di marca capace di parlare a più generazioni, mantenendo credibilità, radicamento e capacità di evolvere. “Questo rilancio rappresenta per Sperlari un momento chiave: un’evoluzione che valorizza la nostra storia e, allo stesso tempo, ci proietta verso un posizionamento più distintivo, rilevante e contemporaneo. Abbiamo lavorato su ogni dimensione del brand – dal portfolio all’identità visiva, fino alla comunicazione – con l’obiettivo di rafforzare la relazione con i nostri consumatori, parlando un linguaggio autentico e attuale. La collaborazione con Mina è l’espressione perfetta di questo equilibrio tra tradizione e innovazione: una voce senza tempo, capace di rappresentare la nostra unicità in modo iconico e trasversale.” Dichiara Riccardo Viani – CEO del Gruppo Sperlari.

Dal 7 all’11 maggio, Sperlari sarà protagonista di un temporary store in corso Como, a Milano. Uno spazio pensato per coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva, dove musica e gusto si incontrano: un jukebox candy machine, un Sensorial Game dedicato agli aromi, un photo booth e un’esposizione esclusiva dei prodotti Sperlari e dove sarà possibile ascoltare in anteprima la nuova canzone di Mina per Sperlari.

