L’ufficialità non c’è ancora, ma l’ottimismo cresce: la Vbc è vicina al titolo sportivo di A2 della Focol Legnano. La formazione di B1, neopromossa in A2, aveva da tempo manifestato la volontà di non compiere il salto di categoria e Casalmaggiore si era interessata. Termini e dettagli dell’operazione che proietterebbe le rosa in A2 verranno ovviamente chiariti a trattativa terminata, ma non servirà aspettare molto. Il termine ultimo per iscriversi al campionato di Serie A di volley femminile è fissato per martedì 2 luglio, quindi la società di via Baslenga è chiamata ad ufficializzare l’acquisto sportivo almeno in questo week end.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata