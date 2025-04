Alla vigilia dell’ultima e importantissima gara stagionale, la Volleyball Casalmaggiore dovrà fare a meno di coach Claudio Cuello. L’allenatore argentino salterà la trasferta di Vasto per un’operazione di calcoli urgente.

L’allenatore rosa si era sentito male già mercoledì, dopo essere stato ricoverato all’Oglio Po per qualche giorno, è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Cremona. Nella trasferta che vedrà Casalmaggiore contrapposta ad Altino Volley, sulla panchina rosa siederà il vice Guido Beccari.

Per mantenere la categoria, il sodalizio di Via Baslenga dovrà vincere e poi sperare in una sconfitta delle formazioni meglio messe in classifica: Imola, Pisa, Lecco e Como.

