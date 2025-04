Presentato oggi nel Ridotto del teatro Ponchielli il manifesto “Start we up” documento strategico del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria, frutto di un ampio confronto tra diverse confederazioni dell’imprendtoria e associazioni operanti nel sociale.

Il Manifesto è un documento composto da proposte ed indirizzi destinati al Parlamento Europeo ed al Governo italiano, ma anche rivolti agli stakeholders del mondo economico e produttivo. Interamente redatto da donne imprenditrici, associazioni ed imprese, contiene idee per rilanciare l’occupazione e le imprese femminili a livello nazionale e internazionale. Occorre infatti agire sulle normative vigenti in Italia e in Europa, al fine di giungere ad una definizione unica e moderna di impresa femminile, utile a evitare problemi di concorrenza in un’ottica di mercato unico europeo.

Per fare ciò, appare imprescindibile approfondire la capacità di misurazione delle performance delle imprese femminili, nonché delle politiche pubbliche applicate nei singoli Paesi per favorire crescita e sviluppo delle aziende caratterizzate da una forte presenza di donne.

Presente oggi a Cremona per l’occasione VIncenza Frasca, presidente nazionale Gruppo donne imprenditrici Confimi industria, accanto a Nicoletta Mezzadri presidente Gruppo donne imprenditrici Confimi Iindustria Cremona: “E’ stato un pomeriggio intenso nel quale è stato tenuto a battesimo il Consiglio del Gruppo che si è costituito.

Mi auguro che questo sia il primo di una serie di incontri che spazieranno dal lavoro, al sociale alla salute, toccando temi d’attualità: le porte sono aperte, l’augurio è che altre donne possano entrane a far parte”.

