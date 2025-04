Riprendere in mano gli studi classici per rileggerli nell’attualità. Per Aristotele l’uomo è un animale naturalmente politico e deve far parte della comunità. Ciò che il filosofo ha identificato 2500 anni fa, le idee che stanno alla base della politica e della vita in comune, possono valere ancora oggi e possono essere di aiuto soprattutto ai ragazzi per iniziare a vivere politicamente le loro vite? Da questa riflessione nasce l’incontro a Liceo Manin di Cremona e al Museo Archeologico con Giovanni Battista Magnoli Bocchi, autore del libro “Politica e politiche perché e come rileggere Aristotele oggi”.

“È un tema molto complicato, però i giovani di oggi apprezzano sicuramente che lo sforzo che stanno facendo di studiare la filosofia, la filosofia antica, possa essere utile per l’oggi, cioè possa essere utile per il loro essere cittadini di oggi e non solo vecchi libri polverosi e poco comprensibili” racconta Titta Magnoli. Il tema politica diventa poi difficile per i giovani: “Sì, quello è il tema su cui abbiamo accettato la sfida scrivendo questo libro, l’idea cioè che tutti pensano che si parta dalle idee diverse per cui si vergognano un po’ come se si entrasse in guerra. Invece in realtà qua parliamo delle regole della politica, poi ognuno si dividerà in base alle proprie idee, ma è fondamentale anche avere una formazione, una cultura da questo punto di vista” racconta l’autore.

Il prof Titta Magnoli ha incontrato anche i ragazzi del Liceo Manin di Cremona in aula Magna a scuola. “Ringrazio il professore Magnoli Bocchi per aver accolto l’invito del Liceo Manin, ha coinvolto un’ aula gremita di studenti delle Terze che stanno studiando Aristotele, ma che soprattutto hanno trovato l’opportunità con lui di un confronto, di vivere un dibattito, un momento di grande condivisione sull’importanza di essere cittadini oggi, attualizzando il pensiero di un filosofo così difficile, ma così ancora importante oggi nella nostra società” ha spiegato la docente Barbara Zagni che ha moderato l’incontro.

Nicoletta Tosato

