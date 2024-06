Tanti volti noti a Soresina ieri sera per partecipare alla partita di calcio benefica tra la Nazionale Calcio Tv & Social e la Nazionale Magistrati, match giocato con grandissimo impegno da parte di entrambe le formazioni che si sono affrontate alle 20.30 di sabato al campo sportivo di Soresina. La vittoria è andata alla Nazionale Calcio Tv & Social per 4 a 3. Per i magistrati, le reti sono state tutte siglate dal giudice di Cremona Daniele Moro, mentre per la Nazionale Calcio Tv & Social hanno segnato Michele Rapolla (2 reti), Luca Sironi e Ivan D’Ignoti.

Sugli spalti, ad assistere alla partita, c’erano il sindaco di Soresina Alessandro Tirloni e un pubblico numeroso che ha potuto godere di una serata di sport e di divertimento con una finalità benefica. Il ricavato dei biglietti acquistati, circa 1000 euro, andrà infatti a favore di Soresina Soccorso Onlus, un’organizzazione che opera nel settore del soccorso e dell’assistenza sanitaria. “Insieme Si Vince”, questo il titolo dell’iniziativa, è stata promossa da Face Management Spettacoli, Gipsy Beach e Soresina Soccorso.

Per la Nazionale Calcio Tv & Social sono scesi in campo Simone Peqini, Marco Anelli, Marco Bazzoni, Daniele Balestrino, Alessandro Onnis, Gabriele Boscaino, Michele Rapolla, Gianluca Impastato, Mario Caruso, Ivan D’Ignoti, Tony Palermo, Luca Scuarillo, Manuel Ferruggia, Luca Sironi, Fauso Solidoro, Jacopo, Ludovico e Giacomo Tedeschi, Alberto Tavazza. Allenatore Vittorio Fagioli.

Per la Nazionale Magistrati, i giudici cremonesi Andrea Figoni (difensore), Andrea Milesi (centrocampista), Daniele Moro (attaccante) e i colleghi Marco Mancini, Claudio Castelli (ex presidente della Corte d’Appello di Brescia), Luca Villa, Andrea Fraioli, Carmelo di Paola, Luciano Aliquò, Matteo Gatti, Lorenzo Magnani, Piero Calabrò, Emanuele Mancini, Nicolò Grimaudo, Fabrizio Cingolani e Matteo Gambarati. Allenatore Roberto Policano (ex calciatore Napoli, Roma, Torino, Genoa).

Sara Pizzorni e Laura Bosio

