L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha firmato una Convenzione Quadro di collaborazione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rispettivamente di Piacenza, di Cremona e di Lodi. Si tratta di una reciproca collaborazione in tutti gli ambiti di reciproco interesse e, in particolare, nell’organizzazione di attività di formazione continua e di ricerca, nonché nel consolidamento del supporto in relazione ai programmi di orientamento degli studenti e dei praticanti dottori commercialisti nella fase di passaggio dall’università all’attività professionale.

«Sulla base della fruttuosa collaborazione degli ultimi anni, abbiamo deciso che valeva la pena dare una dimensione piena alla relazione tra il nostro Ateneo e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, di Cremona e di Lodi» ha detto Anna Maria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. «È la prima volta, infatti, che ragioniamo in termini di Convenzione Quadro. Le novità dell’accordo riguardano non solo la formazione ma anche gli strumenti che possono aiutare la professione: dall’intelligenza artificiale alla dotazione di una banca dati che favorisca gli Ordini nella migliore conoscenza del territorio in cui operano».

Del resto, ha sintetizzato la Preside Fellegara, «un dialogo costruttivo tra università e mondo del lavoro» è fondamentale «per conoscere le richieste del tessuto imprenditoriale e, quindi, per capire in che modo articolare l’offerta formativa». Nella fase di grande cambiamento che stiamo vivendo, diventa cruciale sapere formare professionisti sempre più qualificati. In tal senso, gli Ordini professionali possono essere d’aiuto per riconoscere le competenze che il mercato del lavoro si attende.

«La Convenzione amplia la sua portata collaborativa rispetto al rapporto precedentemente avviato, diventando di fatto quadriennale» ha proseguito Marco Dallagiovanna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza. «L’accordo quadro siglato fra i tre Ordini professionali e l’Università Cattolica del Sacro Cuore assumerà un respiro ancora più profondo dal punto di vista culturale e sociale, occupandosi di ricerca e di analisi del territorio e accrescendo in questo modo le possibilità di nuove iniziative per gli iscritti, le imprese, gli studenti».

«La vera novità di questa Convenzione, infatti, riguarda il coinvolgimento degli Ordini nella realizzazione di ricerche e studi scientifici» ha sottolineato Paolo Stella Monfredini, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona. «Nell’ambito del progetto Ecosistema territoriale di innovazione dell’Emilia-Romagna (Ecosister) finanziato attraverso il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore partecipa attraverso il campus di Piacenza, è già in corso un’indagine dedicata ai fattori Esg e all’evoluzione della normativa in tema di sostenibilità. L’elaborazione della survey è affidata a un gruppo di lavoro composto sia da docenti dell’Università Cattolica sia da alcuni professionisti indicati dai rispettivi Ordini».

«Siamo convinti che con l’Università Cattolica del Sacro Cuore si possano approfondire argomenti di frontiera, e ottenere così una formazione di qualità» ha concluso Pierluigi Carabelli, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi. «Per questo riteniamo fondamentale creare una vicinanza reciproca sempre maggiore, tra gli atenei e agli ambiti professionali. Ne abbiamo bisogno per avvicinare i giovani all’attività di dottori commercialisti ed esperti contabili, su cui incide la carenza di vocazioni. Certo, è un percorso impegnativo in cui la formazione continua è ormai necessaria e indispensabile. Ma è sicuramente una professione che può riservare grandi soddisfazioni per il futuro».

