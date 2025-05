Al Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica a Cremona mercoledì sera è andato in scena il primo appuntamento di “CERSI Innovation Talks”, che ha dato il via ad “incontri periodici per imprenditori, che ci permetteranno di raccontare storie di innovazione, dando spazio a testimonianze di imprese locali e nazionali”, come spiega il professor Fabio Antoldi, coordinatore del corso di laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale.

Il primo appuntamento si è focalizzato sull’innovazione nel food. Il titolo è stato “Impastare il futuro, la filiera della farina tra tradizione e innovazione”. Dopo l’introduzione, curata dallo stesso Antoldi, l’evento è entrato nel vivo con il racconto di esperienze di innovazione, con gli interventi di Alberto Antolini (CEO Ocrim S.p.A.) e Federico Allamprese (CEO Il Granaio delle idee S.r.l.).

Un’attività a cui era presente anche l’ex sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, organizzata nell’ambito della Convenzione Agrifood 2024-2026. Piena di pubblico l’aula universitaria.

