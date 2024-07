Di Dio “Nuovi sistemi di video-allarme antirapina a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – Un nuovo sistema di software e hardware “consentirà maggiore sicurezza ai nostri associati e in generale a tutta la città”. Così Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, a margine della firma in Prefettura a Palermo del “Protocollo di intesa video-allarme antirapina”.

“Grazie agli investimenti dei privati, dei commercianti e degli imprenditori si darà un maggiore presidio alle forze dell’ordine, a garanzia di un crescente tempismo sul nostro territorio – continua Di Dio -. Anche Palermo firma questo protocollo che mette nelle condizioni di collegare le nostre telecamere di video sorveglianza direttamente con le centrali operative. Il nostro territorio, per tante ragioni, è ben presidiato – sottolinea -. Ma per problemi di disagio sociale la microcriminalità, legata ad eventi come spaccate, furti, rapine e violenze stanno crescendo. Questo strumento fa sì che questi episodi si possano prevenire ed eventualmente perseguire”. xi6/vbo/gtr

© Riproduzione riservata