Ha preso il via venerdì sera la terza edizione dello Stauffer Summer Music Festival, rassegna di concerti ad ingresso gratuito promossa a Cremona durante l’estate dall’Accademia Stauffer per condividere con il pubblico l’esito positivo del percorso studi intrapreso dagli allievi, che ora si esibiscono insieme ad illustri talenti internazionali.

Cinque le serate in cartellone inaugurate dal vulcanico violoncellista Giovanni Sollima, già ideatore di avveniristici progetti musicali che per l’occasione ha guidato i giovani artisti prima in una masterclass e poi sul palcoscenico in un viaggio tra epoche e stili nell’arte dei suoni.

Ecco quindi un programma che spazia dalla Sonata di Bellini alla Tosca di Puccini, passando per brani originali dello stesso Sollima come Terra Aria e persino un pezzo con voce oltre al suono degli archi: Vestito Bianco, scritto e cantato dall’allievo Stauffer Michele Ballo partecipante alla scorsa edizione del talent X-factor. Una serata entusiasmante dunque, che ha confermato la creatività di Giovanni Sollima e l’abilità degli allievi.

Il servizio di Federica Priori

