“Big Jump, il neo sindaco Virgilio finto ambientalista”

Big Jump, il neo Sindaco Virgilio coglie l’occasione per mostrarsi paladino della rinascita del Po ma tace su gravi inadempienze proprio riguardanti il river front cremonese del Po.

Intanto resta da giustificare, in primis proprio a Lega Ambiente, la mancata adesione della giunta Virgilio/ Galimberti all’ invito di ATS Valpadana a istituire un “punto studio balneazione “ sul Po in territorio comunale, iniziativa che invece ha consentito al Sindaco di Mantova di rimuovere dopo 3O anni il divieto di balneazione sul Lago Superiore di Mantova.

E poi , ancora più grave , restano da chiarire le ragioni per le quali AIPO , dopo aver annunciato la rinaturazione/riapertura di Lanca Livrini con un intervento ben articolato per un importo di 3 mln di euro, poi la cancella mantenendo soltanto la demolizione del pennello , opera realizzata per la navigabilità, dimenticando che a poche centinaia di metri c’è l’ ingresso

del Porto fluviale di Cremona !!!

Giorgio Albera, Presidente dell’Azienda per i Porti di Cremona e Mantova

© Riproduzione riservata