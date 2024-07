Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, poco dopo le 17 di oggi in via ex Feltrinelli, alla rotonda per via Sesto, dove un ciclista è stato investito. Subito sono scattati i soccorsi, partiti in codice rosso, poi una volta arrivati sul posto il quadro clinico della persona rimasta ferita è risultato essere molto meno grave di quanto era apparso in un primo momento. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Cremona che dovranno accertare la dinamica dell’incidente.

