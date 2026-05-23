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Cronaca

Farmaci a scuola: online il video tutorial dedicato all’epilessia

Prosegue il progetto dell’Asst di Cremona pensato per supportare insegnanti, personale scolastico e famiglie nella gestione delle emergenze sanitarie a scuola

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Dopo il primo tutorial dedicato all’asma, da oggi, sabato 23 maggio 2026, sui canali social dell’Asst di Cremona è disponibile il secondo video del progetto “Farmaci a scuola” dedicato all’epilessia.

La video-pillola spiega in modo semplice e diretto cosa fare in caso di crisi epilettica durante l’orario scolastico, offrendo indicazioni pratiche per affrontare l’emergenza con maggiore sicurezza e consapevolezza.

Il progetto nasce per accompagnare e rafforzare il percorso formativo già realizzato nelle scuole dagli operatori sanitari dell’Asst di Cremona, che ha coinvolto oltre 300 insegnanti e personale Ata. I tutorial permettono di ripassare procedure e comportamenti corretti anche dopo gli incontri in presenza, attraverso contenuti brevi, chiari e sempre accessibili online.

A mettersi in gioco davanti alle videocamere sono professionisti sanitari dell’Asst di Cremona: Ilaria Amato, infermiera della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Valentina Tonani e Sofia Contini, infermiere della Pediatria di Cremona, Sara Bonesi, Infermiera di Famiglia e Comunità di Casalmaggiore, Vanessa Zanoni, assistente sanitaria del Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute, e Stefania Porari, assistente sanitaria della Casa di Comunità di Cremona.

Il progetto “Farmaci a scuola” è promosso dal Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne dell’Asst di Cremona e si inserisce nel Protocollo d’Intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola sviluppato insieme ad Ats Val Padana e all’Ufficio Scolastico Territoriale, in applicazione della DGR XII/4483 di Regione Lombardia.

Nelle prossime settimane verranno pubblicati anche i tutorial dedicati a diabete e allergie.

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